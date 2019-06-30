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رياضة

رئيس فيراري: المشرفون جانبهم الصواب في سباق النمسا لكننا لن نطعن

الأحد 30/يونيو/2019 - 11:18 م
ماكس فرستابن
ماكس فرستابن
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استبعد فيراري الطعن على فوز ماكس فرستابن سائق رد بول بسباق النمسا ضمن بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد بعدما أكد المشرفون انتصار السائق الهولندي بعد اجراء تحقيق حتى ولو كان الفريق الإيطالي يشعر بأن المشرفين جانبهم الصواب.

وفاز فرستابن بالسباق عقب منافسة مثيرة مع شارل لوكلير سائق فيراري كادت أن تشهد احتكاكا بين سيارتي السائقين اللذين يبلغ عمر كل منهما 21 عاما.

وأكد المشرفون فوز السائق الهولندي ليحقق انتصاره الثاني على التوالي على هذه الحلبة بينما توقفت سلسلة انتصارات مرسيدس حامل اللقب عند عشرة سباقات متتالية. واستغرق الأمر من المشرفين نحو ثلاث ساعات بعد نهاية السباق لتأكيد الفوز.

وانتزع فرستابن الصدارة من لوكلير، الذي انطلق أولا، قبل لفتين من النهاية في مشهد أثار الجمهور مع اقتراب السيارتين من بعضهما البعض إلى حد التلامس.

وقال ماتيا بينوتو رئيس فيراري للصحفيين بعد تأكيد المشرفين فوز سائق رد بول "ما زلنا نعتقد أن هذا القرار جانبه الصواب. هذا رأينا.

وتابع "نعتقد أن شارل لم يرتكب خطأ. حدث تصادم دفعه بعيدا".

وقبل ثلاثة أسابيع في سباق كندا ضاع الفوز من فيراري بعدما عبر سيباستيان فيتل خط النهاية في المركز الأول لكنه عوقب بإضافة خمس ثوان إلى زمنه بسبب عودة غير آمنة على الحلبة بعد الخروج عن المسار.

ومع تعرضه للضغط من لويس هاميلتون سائق مرسيدس خرج فيتل عن المسار في اللفة 48 وعندما عاد كان أمام السائق البريطاني الذي اضطر للخروج عن مسار الحلبة.

وعبر هاميلتون خط النهاية في المركز الثاني لكنه فاز بالسباق بسبب هذه العقوبة، وأخفق فيراري في مسعاه لمراجعة قرار المشرفين وقتها.

وقال بينوتو اليوم الاحد "المشرفون هم الحكم ويجب أن نحترم هذا الأمر".

وتابع "كمشجع لفيراري وأنا من أشد المتعصبين للفريق أعتقد انه يتعين على مسؤولي فورمولا 1 طي هذه الصفحة والتطلع للأمام".
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