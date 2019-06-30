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رياضة

من يواجه منتخب مصر في دور الـ16 بالبطولة الإفريقية؟

الأحد 30/يونيو/2019 - 11:17 م
جريدة الدستور
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فاز منتخب مصر على أوغندا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019.

حقق منتخب مصر العلامة الكاملة 9 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا، في دور المجموعات.

مصر أول المجموعة الأولى

بعد فوز منتخب مصر على أوغندا واحتلال صدارة المجموعة الأولى سيواجه الفريق الثالث من أحد مجموعات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، والتي ستكون بالشكل التالي:

المجموعة الثالثة

تضم المجموعة الثالثة منتخبات الجزائر والسنغال وكينيا وتنزانيا، فيما ضمن المنتخب الجزائري التأهل بعدما تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، ويليه المنتخب السنغالي برصيد 3 نقاط ومعه المنتخب الكيني في المركز الثالث بنفس الرصيد وأخيرًا المنتخب التنزاني في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط. طالع ترتيب المجموعة الثالثة من هنا

وفي المجموعة الثالثة من المتوقع أن تواجه مصر منتخبًا من بين السنغال أو كينيا، ووفقًا لنتيجة المباراة التي ستجمع بينهما في التاسعة من مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، سيتحدد وصيف وثالث المجموعة، وبالتالي سيتحدد من خلالها الفريق المحتمل أن يواجه مصر في دور الـ16.

المجموعة الرابعة

تضم المجموعة الرابعة منتخبات المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا، فيما ضمن المنتخب المغربي التأهل بعدما تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، ويليه منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ومعه المنتخب الجنوب إفريقي في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرًا ناميبيا في المركز الرابع بدون رصيد.

وفي المجموعة الرابعة يتوقع أن يواجه المنتخب المصري أحد منتخبي كوت ديفوار أو جنوب إفريقيا، إذا احتل إحداهما المركز الثالث في المجموعة حيث سيواجه "البافانا بافانا"، أسود الأطلسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات فيما سيواجه المنتخب الإيفواري، ناميبيا في الجولة نفسها وبالتالي سيتحدد من خلالها الفريق المحتمل أن يواجه مصر في دور الـ16.

المجموعة الخامسة

تضم المجموعة الخامسة منتخبات مالي وتونس وأنجولا وموريتانيا، حيث يحتل المنتخب المالي المركز الأول برصيد 4 نقاط فيما جاء منتخب تونس في المركز الثاني برصيد نقطتين ومعه أنجولا بنفس الرصيد في المركز الثالث، وأخيرًا موريتانيا في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

وفي المجموعة الخامسة جميع الاحتمالات مطروحة وستتحدد وفقًا لمباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات حيث سيواجه منتخب مالي نظيره أنجولا يوم الثلاثاء المقبل، فيما يواجه موريتانيا المنتخب التونسي في نفس الجولة والموعد.

ووفقًا لقواعد البطولة، سيواجه منتخب مصر المنتخب الكيني حال صعوده كأفضل ثالث، إلا أن هناك حالة وحيدة قد يواجه فيها الفراعنة صاحب المركز الثالث من المجموعة الخامسة، وهي صعود أفضل ثوالث من المجموعات (B، C، E، F).
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