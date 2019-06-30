وزير الأوقاف: مكتسبات 30 يونيو تقتضي الحفاظ عليها

قال وزير الأوقاف إن مكتسبات 30 يونيو تقتضي الحفاظ عليها في جميع المجالات، وأولها الحفاظ على خطابنا الديني من أن تختطفه الجماعات المتاجرة بالدِّين مرة أخرى، والحفاظ على المساجد وعدم السماح لأي حزب أو جماعة أو جمعية حتى بمجرد محاولة اختطافها مرة أخرى أو محاولة استخدامها لصالح تحقيق أغراضها.

وأكد وزير الأوقاف - في تصريح الليلة - أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة من اختراق الجماعات المتطرفة، بل المسارعة في تطهيرها من أي عناصر متطرفة تكون قد تسللت إليها، أو يثبت انتماؤها للجماعة المتطرفة أو حتى تعاطفها معها.

وطالب وزير الأوقاف بالوقوف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية في مواجهة جماعات الشر والضلال والإرهاب.

وأشار جمعة إلى أهمية أن نعمل معا وبقوة نسابق بها الزمن في معركة البناء والتنمية.