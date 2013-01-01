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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 1 يوليو 2019

الإثنين 01/يوليه/2019 - 03:04 ص
برج الميزان
برج الميزان
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين وفيما يخص برج الميزان قالت:

مهنيًا: يبدأ الشهر بالتخلص من بعض الحساسيات والنعرات، ويجعلك مطمئنًا وميالًا إلى السكينة والتغلب على الثورة في داخلك.

عاطفيًا: عليك أن تهتم أكثر بأسرار الحبيب ولا تنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، فهي تتعلق بكما وحدكما.

صحيًا: لا تتوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر ولا سيما أنك تستفيد منها كثيرًا.

قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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