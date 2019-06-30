موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

حقق منتخب مصر الفوز علي أوغندا بثنائية نظيفة، في المباراة التي اقيمت اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي.

مصر واجهت اوغندا ضمن منافسات الجولة الثالثة والاخيرة لدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.



وبهذا الفوز تأهل منتخب مصر لدور الـ16 متصدا ترتيب المجموعة الاولي بـ9 نقاط، منتظرا مواجهة افضل ثلاث للمجموعة الثالثة او الرابعة او الخامسة، يوم السبت المقبل، على ملعب القاهرة.



وكان الاتحاد الافريقي لكرة القد كاف قرر تعديل نظام مسايقة امم افريقيا هذا العام بالتاهل الأول والثاني من كل مجموعة بالاضافة الي افضل 4 توالت للمجموعات بسبب اقامتها 24 منتخبا لأول مرة.