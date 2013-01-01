حظك اليوم.. برج العذراء الإثنين 1 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: تستاء من عدم تجاوب شخص تصبو إليه، أو ترتاب من برودة في التصرفات أو غياب قسري أو مفتعل هذا الوقت.



عاطفيًا: لا تعرف اليوم كيف تحدد طبيعة علاقتك بالحبيب، وتحاول البحث عن طريقة تكون ناجحة.



صحيًا: ممارسة الرياضة كل يوم علاج مفيد للحفاظ على صحة سليمة، إذا ترافقت مع حمية طبية.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.



