حظك اليوم.. برج السرطان الإثنين 1 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين وفيما يخص برج السرطان قالت:

مهنيًا: تشعر بالكآبة أو بالرغبة في الاستسلام، أنصحك بطرد الأفكار السود وعدم التقصير في أدائك مهما تكن نفسيتك مُتعبة.

عاطفيًا: لا خوف على مشاعرك وآمالك من الخيبة فالوضع العاطفي مستقر نسبيًا ويميل الى الوضوح والانقشاع.

صحيًا: تبحث في كتب طب الأعشاب عن الأنواع التي تساعدك على التخلص من الغازات.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

