رسميًا.. روما يعلن رحيل مانولاس

أعلن نادي روما الإيطالي رحيل مدافعه اليوناني كوستاس مونالاس رسميًا.



وقال روما إن مانولاس انتقل إلى نابولي، بعد خمسة مواسم قضاها رفقة الجيلاروسي.



وأوضح موقع "فوتبول إيطاليا" أن قيمة الصفقة تبلغ 34 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز بقيمة مليوني يورو.



وقع اللاعب اليوناني الدولي البالغ من العمر 28 عامًا على هذا العقد مساء اليوم وسيتوجه للخضوع لفحص طبي الأسبوع المقبل.



ويقال إن العقد سيكون لخمسة مواسم براتب 3 ملايين ونصف يورو بالإضافة إلى مكافآت.



يذكر أن مانولاس كان محل اهتمام أندية يوفنتوس وميلان وأرسنال، وتفوق نابولي وحسم الصفقة لصالحه.