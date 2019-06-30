اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام

وقع الاتحاد الأوروبي وفيتنام اليوم الأحد على اتفاقية هامة للتجارة الحرة بينهما.

وذكرت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية أن هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي يتم توقيعها بين الاتحاد الأوروبي ودولة آسيوية، ومن شأنها أن تمهد الطريق نحو خفض التعريفات الجمركية على 99 في المائة من السلع بين الطرفين.

ووصف الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره بهذا الصدد، الاتفاقية بأنها تعتبر أكثر اتفاقيات التجارة الحرة طموحا مع دولة نامية، حيث وقعتها المفوض التجاري الأوروبي سيسليا مالمستورم ووزير التجارة والصناعة الفيتنامي تران تيوان.

وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أن هذه الاتفاقية يتعين التصديق عليها أيضا من جانب الجمعية الوطنية الفيتنامية، علاوة على البرلمان الأوروبي الذي سبق وأن أبدى بعض أعضائه الشعور بالقلق ازاء سجل حقوق الإنسان في فيتنام.