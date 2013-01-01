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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 1 يوليو 2019

الإثنين 01/يوليه/2019 - 06:49 ص
حظك اليوم.. جميع
حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 1 يوليو 2019
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: ربما تحل مكان أحد المسؤولين، وتستقطب الإعجاب والاحترام، وتقدّم أفكارًا برّاقة وتتواصل مع المحيط المهني بنجاح.
عاطفيًا: تسير الأمور مع الحبيب بشكل رائع وذلك يعود بشكل رئيسي إلى مزاجك الرصين وطباعك المرنة.
صحيًا: تتقبل النصائح الغذائية بكل طيبة خاطر وتعمل على تنفيذها بحذافيرها.

الثور
مهنيًا: تكون على استعداد للبدء بالتخطيط لمشاريع مهنية مقبلة، فتسير الأمور كما هو متوقّع لها، ومفاجآت ضخمة وجيدة تتلقاها.
عاطفيًا: تقلق نوعًا ما وتشعر بالاستغراب بسبب تعامل الحبيب معك غير المعتاد، لا تتجاهل نصائحه لك واستمع منه.
صحيًا: استمتع بوقتك قدر الإمكان واستفد من كل لحظة فرح لتتناسى الضغوط عليك.

الجوزاء
مهنيًا: سارع إلى استغلال الفرص التي تتوافر، أرى إيجابيات باتجاهك، وعروضًا جيدة وآفاقًا لافتة.
عاطفيًا: النقاشات هذا اليوم قد تحمل أزمة أو تدهورًا في العلاقة ولا سيّما إذا كانت هذه الاخيرة متأرجحة أو جديدة.
صحيًا: يحسدك المحيطون بك على الرشاقة التي تتمتع بها، هذا كله بفضل ممارسة الرياضة بانتظام.

السرطان
مهنيًا: تشعر بالكآبة أو بالرغبة في الاستسلام، أنصحك بطرد الأفكار السود وعدم التقصير في أدائك مهما تكن نفسيتك مُتعبة.
عاطفيًا: لا خوف على مشاعرك وآمالك من الخيبة فالوضع العاطفي مستقر نسبيًا ويميل الى الوضوح والانقشاع.
صحيًا: تبحث في كتب طب الأعشاب عن الأنواع التي تساعدك على التخلص من الغازات.

الأسد
مهنيًا: من المحتمل أن تعاني مشاكسات ومماحكات، قد يخيبك العمل كما الصداقات، لا تجازف ولا تُبح بأسرارك.
عاطفيًا: اهتم كثيرًا بمشاعر الحبيب وحاول ألا تسبب له الإحراج أمام الآخرين لأن ذلك يترك لديه انطباعًا سيئًا عنك.
صحيًا: كل ما تقوم به على الصعيد الرياضي مفيد، سرعان ما تغير نظرتك إلى الرياضة.

العذراء
مهنيًا: تستاء من عدم تجاوب شخص تصبو إليه، أو ترتاب من برودة في التصرفات أو غياب قسري أو مفتعل هذا الوقت.
عاطفيًا: لا تعرف اليوم كيف تحدد طبيعة علاقتك بالحبيب، وتحاول البحث عن طريقة تكون ناجحة.
صحيًا: ممارسة الرياضة كل يوم علاج مفيد للحفاظ على صحة سليمة، إذا ترافقت مع حمية طبية.

الميزان
مهنيًا: يبدأ الشهر بالتخلص من بعض الحساسيات والنعرات، ويجعلك مطمئنًا وميالًا إلى السكينة والتغلب على الثورة في داخلك.
عاطفيًا: عليك أن تهتم أكثر بأسرار الحبيب ولا تنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، فهي تتعلق بكما وحدكما.
صحيًا: لا تتوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر ولا سيما أنك تستفيد منها كثيرًا.

العقرب
مهنيًا: يبدأ الشهر مع كسوف في البيت التاسع الذي يشير إلى تغيير جيد يحصل في حياتك المهنية أو في خياراتك المستقبلية.
عاطفيًا: مسائل شخصية مربكة تشتّت أفكارك، وقد يحصل ذلك من خلال مشكلة للشريك العزيز عليك.
صحيًا: تثير مسألة صحية دقيقة انتباهك إلى أنك مهمل بحق وضعك الصحي، فتقرر الاهتمام به.

القوس
مهنيًا: حاذر بعض الوصوليين المستفدين من أوضاعك والذين يبتزّونك، وكن متعاونًا ولا تتذمّر وابتعد عن الانتقاد وتوجيه الملامة والانفعالات.
عاطفيًا: أنت تحسن التحكّم في عواطفك تجاه الشريك، وطيبة قلبك تكون محل تقدير من قبل الشريك وتجذبه باتجاهك أكثر فأكثر.
صحيًا: فصل الصيف الأجمل للقيام بالمشاريع الرياضية والترفيهية المفيدة للصحة.

الجدي
مهنيًا: ترتاح للتجاوب من قبل بعض الزملاء، وتتاخ لك ظروف جيدة جدًا للقاء بعض الجماعات التي تسعى إليها.
عاطفيًا: لماذا ترفض ما يطلبه منك الشريك مع علمك اليقين بأنه محقّ في طلبه؟ لست على حقّ دائمًا، فخفّف من تعجرفك واصغِ إلى الآخرين.
صحيًا: أنت صاحب تنظيم في كل شيء، لكنك مهمل بحق صحتك، وهذه نقطة ضعف تسجل عليك.

الدلو
مهنيًا: أدعوك إلى الهدوء لأن الحظ يعطيك فرصة جديدة في مجال عملك، كذلك تكون على موعد مع منحة أو مكافأة.
عاطفيًا: عليك أن تستثمر علاقاتك الجيّدة بالشريك لتعزيز موقعك في قلبه وازدياد ثقته بك.
صحيًا: من الأفضل لك التخلّي عن هموم العمل اليومية وتمضية فترة نقاهة في قريتك النائية.

الحوت
مهنيًا: تشعر بالانسجام مع نفسك ومع المحيط، وتبدو متحمّسًا لكل ما يروقك ويروق كل إنسان مختلف أو متميّز عن الآخرين.
عاطفيًا: بعض المشاحنات بسبب طباعك المتقلّبة وتسارع الى اتّهام الحبيب زورًا وتندم لاحقًا على تسرّعك وعلى ما سببت له من أذى معنوي.
صحيًا: حالات الانفعال التي تنتابك بين حين وآخر سببها الإرهاق النفسي والجسدي.
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