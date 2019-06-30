رئيس مجلس النواب الليبي يعلن النفير العام لمواجهة تركيا

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مساء اليوم الأحد، وبصفته قائدا للقوات الليبية، حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا ردا على التهديدات التركي بالتدخل عسكريا في ليبيا.



وأكدت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في وقت سابق اليوم، أنهم مستعدون للوقوف في وجه أي تهديد تتعرض له ليبيا، وذلك ردًا على التهديدات التركية بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا.



وكانت وزارة الخارجية التركية هددت بتدخل عسكري تركي مباشر في ليبيا ضد الجيش الوطني الليبي.



وزعمت الخارجية التركية في بيانها، أن قوات الجيش الوطني اعتقلت أتراك في شرق ليبيا وأنها ستتحول إلى أهداف مشروعة لأنقرة داخل الأراضي الليبية إذا لم تفرج عنهم.