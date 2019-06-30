موقع إسرائيلي: جزء من الوقود الذي يدخل غزة ينقل لشركات خاصة

قال موقع "واللا" الإسرائيلي، منذ قليل، إن عشرات ناقلات الوقود، المقرر دخولها إلى قطاع غزة المحاصر، غدًا، سيتم تسليم جزء منها إلى شركات خاصة فلسطينية، وليس لمحطة الكهرباء فقط.



وأضاف الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه سيتم بدء إدخال الوقود إلى غزة، غدا، عبر معبر "كرم أبوسالم"، وفق تفاهمات الهدوء الأخيرة برعاية مصرية وأممية.



وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضي، إعادة إدخال الوقود عبر معبر "كرم أبوسالم" إلى محطة الكهرباء بالقطاع المحاصر، وكذلك توسيع مساحة الصيد في بحر غزة لمسافة 15 ميلا بحريا، مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة من غزة، وفق ما جاء في بنود التهدئة التي تم التوصل إليها، مساء الخميس الماضي، بعد جهود قوية من قبل مصر والأمم المتحدة.