بايرن ميونخ يراقب نجل أسطورة رومانيا

انضم نادي بايرن ميونخ الألماني لنظيره بوروسيا دورتموند في مراقبة نجل جورج هاجي، أسطورة رومانيا ولاعب ريال مدريد وبرشلونة الأسبق.



وذكرت صحيفة "tz" الألمانية، أن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للبايرن، راقب يانيس هاجي، لاعب فيتورول الروماني، خلال مباراة منتخب رومانيا ضد ألمانيا في نصف نهائي بطولة أوروبا تحت 21 عامًا.



وتواجد حميديتش في مدرجات ملعب المباراة، التي انتهت بفوز المانشافت (4-2)، كما شاهد أيضًا مباراة فرنسا ضد إسبانيا في الدور ذاته.



وكانت تقارير صحفية قد أفادت أيضًا بتواجد مايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند، في مدرجات مباراة رومانيا ضد ألمانيا، لمتابعة نجل هاجي، لكنه تراجع عن فكرة ضم اللاعب، عقب متابعته في اللقاء.



ويرغب النادي البافاري في خطف موهبة رومانيا، ضمن خطته المستمرة في تعزيز الفريق بالعديد من اللاعبين الشباب المميزين.