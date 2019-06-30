مصر تنهي مشوارها في دور المجموعات بالفوز على أوغندا بهدفين نظيفين

فاز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019).



وأحرز هدفي منتخب مصر كل من محمد صلاح وأحمد المحمدي في الدقيقتين 36 و45 من عمر الشوط الأول.



وبهذا الفوز، واصل المنتخب المصري صدارته للمجموعة برصيد 9 نقاط بعد الانتصار في المباريات الثلاث أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا على التوالي؛ ليواجه في دور الـ 16 من البطولة القارية ثالث إحدى المجموعات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة يوم السبت المقبل.