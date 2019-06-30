السنغال تضبط 750 كيلوجرامًا من الكوكايين قبل وصولها لأوروبا

ضبطت السنغال 750 كيلو جراما من الكوكايين مخبأة داخل 15 سيارة، وذلك قبل وصولها إلى أوروبا، في أكبر عملية ضبط لمخدرات في البلاد خلال العام الجاري.



وكانت تلك الكميات من الكوكايين مخبأة في حقائب سفر بالسيارات على متن سفينة وصلت إلى ميناء في العاصمة داكار أمس السبت، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد.



وأضافت، أن مقصد تلك السيارات كان ألمانيا وغانا.