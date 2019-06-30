"التفتيش والرقابة": القضاء على العشوائيات أولوياتنا

يواصل قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية، تنفيد العديد من قرارات الإزالة على مستوى محافظات الجمهورية بالتنسيق مع المحافظات.



ويعمل قطاع التفتيش بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بالمحافظات، بجانب وزارة الداخلية للعمل على تنفيد قرارات الإزالة الصادرة بشأن العقارات المخالفة.



ويؤكد القطاع على التعامل بقوة وحسم مع المخالفات وعدم التستر على الفساد مهما كانت نتائجه، مشددا على أن وزارة التنيمة المحلية ملتزمة بتنفيد قرارات الإزالة وعدم السماح بأي مخالفات.



وشدد القطاع على ضرورة القضاء على العشوائيات ومخالفات المباني غير المرخصة لاسترداد الأراضي المنهوبة.



وكان قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية، قد نظم العديد من حملات الإزالة خلال الفترة الأخيرة، وتم التعامل مع عدة قرارات إزالة لمبان مخالفة.