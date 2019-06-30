السيد البدوي: المصريون صبروا على المستعمرين ولم يتحملوا الإخوان عام واحد

قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، إن ثورة 30 يونيو مهد لها حكم الإخوان نفسه، مشيرًا إلى أنه لم يكن من ضمن عاصري الليمون، ولم ينتخب محمد مرسي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن القوى السياسية لم تتخيل أن يثور الشعب المصري على حكم الإخوان خلال عام واحد فقط، موضحًا أن الشعب المصري صبر على المستعمر، وعلى حكم الفرد أكثر من 50 سنة، ولكنه لم يتحمل الصبر على حكم جماعة حاولت أن تغير هويته.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية انقلبت على الدولة المدنية الحديثة، وبعدها انسحبت القوى السياسية من لجنة الـ 100 لإعداد الدستوري، وبدأت في تشكيل جبهة الإنقاذ ضد الجماعة، منوها بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة حاول مرارًا وتكرارًا توحيد الصف وتجاوز الأزمات قبل 30 يونيو ولكن الجماعة لم تستجب.