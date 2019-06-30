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رياضة

تمرينات بدنية للاعبي الأهلي.. ولاسارتي يحفز السولية وربيعة

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:49 م
لاسارتي
لاسارتي
أ ش أ
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أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم الأحد على ملعب التتش، في إطار تحضيرات الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.
واشتمل المران على تدريبات بالكرة وتنفيذ بعض التمرينات للارتقاء بالجانب البدني، رغبة من الجهاز الفني لرفع معدل اللياقة البدنية خلال الفترة الأولى من الإعداد، والتي تقام في القاهرة قبل السفر إلى إسبانبا نهاية الأسبوع الجاري لإقامة معسكر إعداد خارجي.
وعقد اأاوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران؛ للتأكيد على بعض النقاط الفنية، وبعد ذلك قام اللاعبون بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات البدنية تحت إشراف أليخاندرو مخطط الأحمال.
وشهدت التدريبات خروج اللاعب عمار حمدي بسبب الإصابة في اليد.. بينما أدى علي لطفي حارس المرمى تدريبات منفردة على هامش التدريبات، حيث قام لطفي بالجري حول الملعب، وأداء بعض التدريبات تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل.
وعقب المران، واصل لاسارتي جلساته التحفيزية المنفردة مع لاعبي الفريق، حيث تحدث مع عمرو السولية ورامي ربيعة، وذلك ضمن برنامج الجهاز الفني خلال فترة الإعداد لتجهيز جميع اللاعبين معنويا ونفسيا استعدادا للمرحلة المقبلة.

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