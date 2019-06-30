"الشناوى" رجل الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام أوغندا

يعد محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، رجل الشوط الأول بلا منازع، خلال مواجهة أوغندا المقامة حاليا في إطار الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر.



وذاد الشناوي عن مرماه ببسالة وحافظ على نظافة شباك المنتخب بعد أكثر من عدة هجمات أوغندية، شكلت خطورة على مرمى الفراعنة.



أبرز تصديات الشناوي كانت في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، بعدما باغت لوميلا لاعب المنتخب الأنجولي بتسديدة قوية من الجانب الأيسر، على بعد أمتار قليلة من مرمى الشناوي الذي نجح في التصدي للكرة.



وارتدت الكرة لنبيل عماد دونجا لاعب المنتخب المصري، الذي شتتها بطريقة خاطئة ليعيدها مرة أخرى إلى لوميلا لاعب أوغندا الذي وجه رأسية في الزاوية الخالية من المرمى، ليخرجها الشناوي برد فعل عالٍ، قبل أن تسكن الشباك.



وبهذا التصدي للشناوي أعاد بها الجماهير المصرية، ذكرياتهم مع عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، الذي كان أحد الأسباب القوية في حصول مصر على 3 نسخ متتالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، أعوام 2006، 2008، و2010.



يشار إلى أن الشوط الأول من اللقاء، انتهى لصالح المنتخب المصري بهدفين نظيفين، أحرزهما كل من محمد صلاح، وأحمد المحمدي.