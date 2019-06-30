موانئ دبي تجري محادثات للاستحواذ على شركة توباز

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم الأحد، أن موانئ دبي العالمية، تجري محادثات "متقدمة للقغاية" بهدف الاستحواذ على شركة "توباز" للطاقة والملاحة البحرية، في أول استثمار محتمل للشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها في مجال النفط والغاز.



وذكرت الشركة، وهي الأكبر على مستوى العالم في تشغيل الموانئ، في بيان أن هذه الصفقة ليست مؤكدة بعد.



وكانت شبكة "سكاي نيوز" ذكرت في وقت سابق أنه من المحتمل الإعلان عن صفقة بقيمة 1.3 مليار دولار غدا الاثنين، دون ذكر تفاصيل.