سكينة فؤاد: 3 يوليو 2013 يوم مولدي الثاني

قالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، إن الشعب المصري نزل في 30 يونيو ضد حكم الإخوان بعدما شعر بتغيير مكوناته الثقافية، ومعطيات حياته، وأن هناك مخططًا لقهره.

وأشارت "فؤاد"، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إلى أن كل البشر لهم يوم ميلاد واحد، ولكنها تشعر أن لها يومين، الأول يوم مولدها إلى الدنيا، والثاني يوم أن شاركت في اجتماع القوى الوطنية يوم 3 يوليو.

واستطردت أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة شعب استجاب له الجيش الوطني، لافتة إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تم منحها أكثر من فرصة من قبل القوات المسلحة، ولكن كانت إرادة الله أن يتم إنهاء حكمهم في مصر.

واستكملت أن خروج الملايين في مصر في 30 يونيو هو ما أعطى الشرعية للقوات المسلحة للتحرك ضد هذه الجماعة، منوهة بأن حكم هذه الجماعة هدد الهوية الوطنية على كل المستويات.