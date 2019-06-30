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عالم

الاحتلال الإسرائيلي: بدء إدخال الوقود إلى غزة غدًا

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سارة الشلقاني
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أعلن الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، بدء إدخال عشرات ناقلات الوقود غدًا إلى قطاع غزة المحاصر، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وقال الاحتلال إن الوقود سيتم إدخاله عبر معبر "كرم أبو سالم"، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي ضمن تفاهمات الهدوء الأخيرة مع حركة حماس الفلسطينية، برعاية مصرية وأممية.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضي، إعادة إدخال الوقود عبر معبر "كرم أبوسالم" إلى محطة الكهرباء بالقطاع المحاصر، وكذلك توسيع مساحة الصيد في بحر غزة لمسافة 15 ميلا بحريا، مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة من غزة، وفق ما جاء في بنود التهدئة التي تم التوصل إليها، مساء الخميس، بعد جهود قوية من قبل مصر والأمم المتحدة.

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