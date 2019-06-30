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عالم

العراق يؤيد تمديد قرار خفض إنتاج النفط حتى الربع الأول من العام المقبل

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:40 م
جريدة الدستور
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حدّدت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، موقف بغداد أمام الاضطراب الحاصل في السوق العالمية للنفط.

ورجح وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، بحسب البيان "تمديد قرار خفض الإنتاج إلى نهاية العام الحالي أو إلى الربع الأول من العام 2020 المقبل".

وقال الغضبان أثناء مغادرته إلى فيينا لحضور الاجتماع الوزاري العشرين للمنتجين في منظمة "أوبك" والمتحالفين معها، إن "اتجاه الدول المنتجة الرئيسة يؤشر إلى اتخاذ قرار بتمديد اتفاق خفض الإنتاج من (6-9) أشهر".

وأضاف الوزير أن "التحديات الخاصة بتخمة المعروض النفطي في الأسواق العالمية ما تزال حاضرة، وتتطلب اتخاذ قرار يعيد التوازن إلى السوق النفطية ويدعم أسعار النفط".

وأشار الغضبان إلى أن "قرار تمديد اتفاق خفض الإنتاج يؤدي إلى التخفيف من الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها السوق النفطية، وأن الاجتماع الوزاري يتضمن الاستماع إلى تقارير اللجان المختصة بخصوص السوق النفطية، ومناقشتها من قبل الأعضاء وصولا إلى اتفاق يسهم في استقرار السوق النفطية العالمية ودعم الأسعار".

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد، إن "الاجتماع يستمر يومي (1-2) من تموز المقبل، وسيناقش أوضاع السوق النفطية العالمية واتخاذ القرار المناسب لتحقيق مزيد من الاستقرار فيها ودعم الأسعار التي تشهد اهتزازا وإرباكات كبيرة، نتيجة المعروض النفطي والتأثر بالأسباب الجيوسياسية".

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