منتخب الكونغو الديمقراطية يزور الشباك لأول مرة في النسخة الحالية بكأس أمم إفريقيا

نجح منتخب الكونغو الديمقراطية الأول لكرة القدم في تسجيل أربعة أهداف في مرمى منتخب زيمبابوي في مباراتهما الجارية الآن على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا (مصر 2019).



وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الكونغولي بهدفين نظيفين سجلهما جوناثان بولينجي في الدقيقة 4، وسيدريك باكامبو في الدقيقة 34، ثم أضاف باكامبو الهدف الثالث لمنتخبه والثاني له في الدقيقة 65، وأحرز بريت أسومبالونجا الهدف الرابع في الدقيقة 78 من عمر المباراة.



وتعد هذه أول مباراة بالنسخة الحالية للبطولة، ينجح فيها منتخب الكونغو الديمقراطية في زيارة الشباك، وذلك بعد خسارته في المباراتين الماضيتين أمام كل من أوغندا بهدفين نظيفين، ومصر بالنتيجة ذاتها.

