مدربا أمريكا وإنجلترا يتبادلان المديح قبل مواجهة مونديال السيدات

أشادت جيل إيليس مدربة المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات بنظيرها فيل نيفيل مدرب إنجلترا وتاريخه في اللعبة قبل مواجهة المنتخبين بالدور قبل النهائي لكأس العالم بعد غد الثلاثاء، وقالت إنه ليس من المستغرب أن يحقق نيفيل إنجازات كبيرة مع المنتخب.



وقوبل تعيين نيفيل في يناير 2018 بشكوك كبيرة بسبب افتقاره إلى الخبرة في كرة القدم النسائية.



لكن المدرب البالغ من العمر 42 عاما قاد إنجلترا للتأهل للدور قبل النهائي في كأس العالم للسيدات المقامة حاليا في فرنسا بالفوز في جميع المباريات ومنيت بهدف واحد فقط.



وشددت إيليس على 11 عاما من الخبرة اكتسبها نيفيل في مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب أليكس فيرجسون. وردا على سؤال عما حققه نيفيل من نجاح قالت إيليس في مؤتمر صحفي "لست مندهشة.. إذا حقق مدرب أي نجاح فهذا يرجع في اعتقادي إلى البيئة المحيطة. كان لديه قدوة جيدة للغاية (في مانشستر يونايتد) لفترة من الوقت".



وأضافت: "لهذا لست مندهشة.. وأعتقد أن منتخب إنجلترا قطع خطوات كبيرة.. نرى ما حققه المنتخب من تقدم ونرى قدرة الفريق على اللعب بجدية والنجاح في الوصول لأهدافه.. أدى الفريق عملا جيدا بالفعل".



وواجهت إيليس منتخب إنجلترا بقيادة نيفيل في بطولة ودية في الولايات المتحدة في مارس الماضي وتعادل الفريقان 2-2.



وقالت "لم أشاهد طريقة فيل في الإدارة لهذا لا يمكن أن أتحدث عن ذلك لكنه يتصرف بطريقة رائعة. استمتعت بحديثنا على هامش البطولة الودية. إنه شخص رائع".



وكان الاحترام متبادلا إذ أعرب نيفيل عن إعجابه بالمدربة الأمريكية قبل المواجهة التي ستقام في ليون، والتي تتطلع من خلالها إنجلترا لبلوغ المباراة النهائية لأول مرة في كأس العالم، بعد أن ودعت آخر نسخة للبطولة قبل أربعة أعوام في كندا من الدور قبل النهائي.



أما الولايات المتحدة فمضت قدما وقتها للفوز بلقبها الثالث في بطولة العالم وهو رقم قياسي.



وستلعب إنجلترا أمام المنتخب الأمريكي قبل مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين هولندا والسويد يوم الأربعاء في ليون أيضا.