عزت العلايلي: ثورة 30 يونيو معزوفة درامية أثبتت عظمة المصريين

قال الفنان عزت العلايلي، إن ثورة 30 يونيو هي معزوفة درامية أثبتت عظمة الشعب المصري، مشيرًا إلى أن هذا الشعب عظيم جدًا، وله مفهومه الخاص، ومن غاب عن الميادين في الثورة "خسران".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الشعب المصري بذكائه يفصل بين الحق والباطل، متابعًا: "شوفت ناس في الميدان لا يمكن تصدق أن الناس دي نازلة بدافع من حد".

وواصل: "تعبنا نفسيًا وقت حكم الإخوان، وكنت خجلان من فترة حكم الإخوان لدولة عظيمة زي مصر".