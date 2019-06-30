لاعب بيرو يتوعد تشيلي: ستواجهون منتخبًا قويًا

قال لاعب وسط منتخب بيرو، كريستوفر جونزاليس، الأحد، إن أحد أسباب السعادة الكبيرة داخل صفوف "البلانكيروخا" بعد التأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل على حساب أوروجواي بركلات الترجيح (5-4)، بسبب عودة الحارس بيدرو جاييسي للتألق من جديد.



وتألق جاييسي في مباراة أوروجواي مساء السبت على ملعب (أرينا فونتي نوفا)، بعد أن تصدى لركلة ترجيح من أمام النجم لويس سواريز، ليقود بلاده لنصف النهائي، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.



وقبل مباراة ربع النهائي بأسبوع، أهدى صاحب الـ29 عاما الهدف الثاني لمنتخب البرازيل في آخر مواجهات الدور الأول بالمجموعة الأولى وانتهت بفوز ساحق لـ"السيليساو" (5-0)، عندما فشل في تشتيت الكرة التي اصطدمت في روبرتو فيرمينو لترتطم في العارضة وترتد لمهاجم ليفربول الذي أسكن الكرة في الشباك.



وقال جونزاليس خلال مؤتمر صحفي اليوم بمدينة سلفادور، "بيدرو حارس كبير، كنا نعلم أنه سينهض بعد ما حدث أمام البرازيل".



وأضاف: "الجميع معرض للخطأ في كرة القدم، ولكن يجب النهوض في اليوم التالي، ومواصلة العمل. لقد قام بهذا الأمر على أفضل نحو أمام أوروجواي".



وأوضح لاعب سبورتنج كريستال البيرواني أن فريقه عاش أسعد لحظاته منذ بداية البطولة، بعد بلوغ نصف النهائي، وذلك بعد التوتر أثناء تنفيذ ركلات الترجيح.



كما أكد صاحب الـ26 عاما أنهم دخلوا مباراة "السيليستي" بعد فترة من التأثر المعنوي للخسارة الكبيرة أمام البرازيل، في الوقت الذي أكد أن أحد أكثر نقاط قوة "البلانكيروخا" تكمن في المجموعة، التي اكتسبت دفعة معنوية قوية الآن.



وأضاف: "سنواصل في البطولة خطوة بخطوة، وهذا أمر جيد. الآن نريد التأهل للنهائي، وتشيلي ستواجه منتخبا قويا على المستوى الجماعي، وعرف كيف يستمر في البطولة أمام منتخب قوي جدا مثل أوروجواي".



وستضرب بيرو موعدا في المربع الذهبي مع تشيلي، حاملة لقب آخر نسختين، التي أطاحت بكولومبيا بنفس الطريقة (ركلات الترجيح)، بحثا عن بطاقة النهائي الأولى منذ 44 عاما، وتحديدا في بطولة 1975 التي فازت بها على حساب كولومبيا، عندما كان النهائي يقام من مباراتي ذهاب وإياب.

