ارتفاع نسبة الإسرائيليين المتلقين للعلاج النفسي بسبب التصعيد في غزة

ارتفعت نسبة المستوطنين الإسرائيليين الذين يقدمون على العلاج النفسي، في غلاف قطاع غزة المحاصر، بسبب جولات التصعيد العسكري بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.



وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضى، إعادة إدخال الوقود عبر معبر "كرم أبوسالم" إلى محطة الكهرباء بالقطاع المحاصر، وكذلك توسيع مساحة الصيد في بحر غزة لمسافة 15 ميلا بحريا، مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة من غزة، وفق ما جاء في بنود التهدئة التي تم التوصل إليها، مساء الخميس، بعد جهود قوية من قبل مصر والأمم المتحدة.



وأكدت القناة الـ13 في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أن هناك ارتفاعا كبيرا بنسبة المتقدمين للعلاج النفسي بغلاف غزة، خاصة في مستوطنتي "سديريوت" و"أشكول"، وذلك بعد اندلاع 11 جولة تصعيد منذ بداية العام.