براءة فيرستابن وتأكيد فوزه بسباق النمسا

تأكد فوز الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، بسباق الجائزة الكبرى النمساوي، اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، وذلك بعد تحقيق الحكام في الحادث الذي وقع بينه وبين تشارلز لوكلير، سائق فيراري.



وتمت تبرئة فيرستابن من ارتكاب أي خطأ، بعدما استمع الحكام للسائق الهولندي ولوكلير، وعرضوا أدلة الفيديو.



وبدأ فيرستابن السباق بشكل سيئ، لكنه استطاع عبور لوكلير مع تبقي لفتين فقط على النهاية، بعدما تلامست إطارات سيارة السائق الهولندي بإطارات لوكلير، حيث ابتعدت سيارة فيراري عن المضمار، خلال محاولة فيرستابن التجاوز في المنعطف الثالث.



وتوصل الحكام إلى أن التلامس بين السيارتين كان "حادث تسابق".



وذكر الاتحاد الدولي للسيارات في بيان: "في مجمل الظروف، لم نعتبر أن أيا من السائقين يتحمل اللوم على الحادث، كليا أو جزئيا".