الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

"صالح": لن يكون هناك حل سياسي ودستوري قبل طرد الميليشيات الإرهابية من طرابلس

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:25 م
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
أ ش أ
طباعة
ads
قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إنه لن يكون هناك حل سياسي ودستوري في البلاد قبل طرد المجموعات المطلوبة محليا ودوليا من العاصمة طرابلس.
وأكد عقيلة صالح، في تصريحات خاصة لقناة "روسيا اليوم" – اليوم الأحد - أن إيرادات النفط تذهب إلى البنك المركزي الذي هو تحت حكومة فايز السراج، وهي بدورها مرتهنة للإرهابيين والميليشيات المسلحة، موضحا في الوقت ذاته أن التدخل الدولي ضرورة لوضع الأمور في نصابها.
وقال عقيلة صالح إنه عندما دخل الجيش الوطني مدينة غريان وضواحيها، لم تحصل أي مقاومة، بل تعاون جميع الأهالي مع الجيش وعليه، لم يقم الجيش بوضع أي قوات تهاجم المدينة، إلا أن الميليشيات الإرهابية هاجمت المدينة وأعدمت جميع الجرحى بالمستشفى وعددا من المواطنين الذين أظهروا دعمهم للجيش.
وشدد على أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، هو صمام أمان الوطن ووحدته وهو المسؤول عن حماية الدستور والدولة من التدمير وإسقاط المؤسسات الشرعية وحماية حقوق وحرية المواطنين، والثروة الليبية المتمثلة في النفط وتحريرها وحراستها وضمان تصديرها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد للجيش الوطني على تهديدات تركيا بالتدخل في ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يكلف مرتجى بالسفر لإنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحى

منذ ساعتين

"سقطة المنحط".. شاهد اضطراب الأجير محمد ناصر بعد تجاوزه في حق أردوغان بالخطأ

ads

الصور

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

مدغشقر تهزم نيجيريا وتتأهل لدور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

ستوديو

هاني الناظر يزف بشرى سارة لريهام سعيد حول علاجها (فيديو)

نبيل الحلفاوي يهنئ المنتخب بالتأهل للدور الثاني في أمم إفريقيا

حلمي النمنم يكشف سر مكالمة "مرسي" مع أردوغان قبل 30 يونيو (فيديو)

أحمد موسى: جماهير مصر رفعت لافتة أحمد المنسي تخليدًا لذكراه (فيديو)

ads

رياضة

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

رئيس وفاق سطيف يستجيب للجماهير ويتقدم باستقالته

مدرب نيجيريا: لم نتمكن من اختراق دفاع مدغشقر.. كانوا أفضل منا

الكونغو تقسو على زيمبابوي برباعية نظيفة في كأس أمم إفريقيا

منوعات

علماء سويسريون: الأنفاق تحت الأرض مصدر جديد للطاقة

أبوظبي على موعد مع أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة بالعالم

إعادة طرح آخر أجزاء "أفنجرز" في صالات السينما مع "مشهد محذوف"

مناشدة رسمية لكيم كارداشيان بشأن خط ملابس

إسلام سياسي

3 شهادات على وقائع خلع الإخوان من قلعة الجماعة بحوش عيسى

تصاعد حدة التوتر بين ليبيا وتركيا بعد احتجاز الجيش الليبي 6 أتراك

إخواني منشق: ثورة ٣٠ يونيو استردت الإسلام من مختطفيه

التحالف الدولي يستهدف قادة منشقين عن فرع القاعدة في سوريا

مقالات الرأي
عمرو خالد
المدد إلهى.. كلمة السر
ماجد حبته
عملاء.. مومياوات.. ومخابيل
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
المزيد
ads

الثقافة

مناقشة ديوان "على باب زويلة" لمحمود عبد الرحمن بالإسكندرية

معرض فني تشكيلي وموسيقى عربية بثقافة القاهرة

"مكاسب ثورة 30 يونيو" محاضرة بثقافة كفر الشيخ

افتتاح معرض الكتاب بقصر ثقافة المنصورة

صفحتنا ع الفيس بوك