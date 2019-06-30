رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يهنئ منتخب مدغشقر بعد التأهل إلى دور الـ 16

هنأ أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، منتخب مدغشقر عقب التأهل التاريخي إلى دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019).

وكان منتخب مدغشقر حقق فوزا مهما على نظيره النيجيري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد باستاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية بالبطولة القارية.

وحرص أحمد أحمد على التوجه إلى غرفة خلع الملابس لمنتخب مدغشقر عقب انتهاء مباراة نيجيريا، لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني على هذا الفوز التاريخي الذي أهداهم صدارة المجموعة.

وهذا الانتصار منح منتخب مدغشقر (الوافد الجديد في البطولة) صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه المنتخب النيجيري بست نقاط؛ ليتأهلا سويا إلى دور الـ 16 للبطولة.