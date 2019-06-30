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فن

الأوبرا تناقش خطورة ظاهرة الختان.. الأربعاء

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:19 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، انطلاقًا من دورها الاجتماعى والتوعوى، ضمن نشاطها الثقافى والفكرى ندوة بعنوان "احميها من الختان"، وذلك فى السابعة مساء الأربعاء المقبل على المسرح الصغير.

ويحضر الندوة كل من الدكتورة عزة العشماوى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتورة أحلام حنفي أمين عام المجلس القومى للمرأة ورئيس لجنة الصحة والسكان، والدكتورة ميرفت أبو عوف والدكتور نبيل ابادير عضوا المجلس القومي للمرأة وتديرها الكاتبة نشوى الحوفى.

وتتناول المناقشة حوار حول خطورة ظاهرة ختان الإناث وآثارها السلبية التى تتمثل فى التشويه الجسدى والفكري وضرورة تكثيف التوعية؛ للقضاء على هذه العادة المنتشرة فى بعض المناطق والمحافظات المصرية وعدد من الدول الإفريقية باعتبارها أحد الطقوس الموروثة أو الدينية.

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