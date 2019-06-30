انتخاب الشيخ فهد ناصر الصباح رئيسا للأولمبية الكويتية للسنوات 2019-2023

انتخبت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح رئيسا لمجلس إدارتها للسنوات الأربع المقبلة (2019 - 2023)؛ وذلك في أخطوات خارطة الطريق لرفع الإيقاف الدولي بشكل نهائي عن الرياضة الكويتية.

كما انتخبت الجمعية العمومية محمد جعفر نائبا للرئيس، وحسين المسلم أمينا للسر؛ بالإضافة إلى انتخاب كل من الشيخ مبارك فيصل النواف، والشيخ جابر ثامر الجابر، وعلي المري، ونائل العوضي، ومساعد العجيل وسعود الحربي‏ لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية.

وجرت الانتخابات بحضور ممثلي الاتحادات الرياضية الكويتية، وبحضور نائب رئيس اللجنة الاولمبية الدولية، وأمين سر المجلس الاولمبي الاسيوي.