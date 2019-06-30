جمعية اللوتس المصرية في بريطانيا تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

احتفل أبناء الجالية المصرية في إنجلترا من أعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بذكرى ثورة 30 يونيو في ماربل آرش، حيث قدموا اللوحات الفنية الرائعة لثورة الشعب على حكم الفاشية الدينية في مصر، حيث اصطف الملايين من أبناء الشعب المصري في ميادين مصر.



كما قدم أعضاء جمعية اللوتس شرحا للزائرين عن ماهية الثورة وعن رغبة الشعب في التغيير التي كلفت المصريين مئات من الشهداء قدموا أنفسهم فداء للوطن، حين قاوموا عنف الجماعات الإرهابية، حيث تم قراءة الفاتحة وبعض من آيات الذكر الحكيم بصوت الشيخ فيصل من أبناء الجالية في انجلترا.



هذا وقد أشارت مرفت خليل رئيس جمعية اللوتس المصرية، إلى أن الاحتفال والوقفة جاءت تلبية لرغبة المصريين في لندن لشرح أسباب قيام الشعب المصري بثورته والبطولات المتنوعة التي كلفت الشعب المصري دماء أبنائه من رجال الجيش والشرطة المدنيين.



كما أشارت "خليل" إلى أن مثل هذه الاحتفالات والتجمعات كانت فرصة جيدة لتقديم الوجه الآخر والجميل لمصر أمام الجاليات الأجنبية في بريطانيا وأمام الصحافة العالمية.