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رياضة

جوف تصف مواجهة فينوس بالحلم

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:17 م
كوري جوف
كوري جوف
وكالات
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ستكون أكثر المباريات المثيرة للاهتمام على ملاعب نادي عموم إنجلترا حين تنطلق ويمبلدون للتنس غدا الإثنين مواجهة فينوس وليامز بطلة ويمبلدون خمس مرات أمام مواطنتها الأمريكية الصاعدة كوري جوف.

وستخوض وليامز البطولة وهي أكبر اللاعبات سنا (39 عاما) في فردي السيدات، وستواجه جوف (15 عاما) وهي أصغر لاعبة في عصر الاحتراف تتخطى ثلاث جولات في التصفيات لتتأهل للقرعة الرئيسية للبطولة المقامة على ملاعب عشبية.

ووصفت جوف القرعة بأنها "حلم تحقق" وربما لن تصدق نفسها غدا الإثنين؛ لأنها لم تكن تتصور حتى الأسبوع الماضي فقط أنها ستتلقى بطاقة دعوة للمشاركة في التصفيات المؤهلة للقرعة الرئيسية.

وقالت جوف للصحفيين الأسبوع الماضي، إن مشاهدة الشقيقتين سيرينا وفينوس وليامز على شاشات التلفزيون شكل ذاكرتها الأولى في التنس ومنحها قوة دفع لممارسة اللعبة.

وفازت الشقيقتان معا بعشرة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى قبل حتى أن تولد جوف.

والآن بات على جوف المشهورة باسم (كوكو) مواجهة اللاعبة التي كانت مثلا أعلى لها في مباراة بين جيلين وعلى ملعب مكتظ بالجمهور.

وقالت جوف: "انتابني شعور أنني سألعب أمام إحداهما. سألني كثيرون عما إذا كنت راضية عن القرعة. نعم أشعر بالرضا. اللعب أمام واحدة من أعظم لاعبات التنس على الإطلاق كان حلما تحقق. أشعر بحماس كبير".

حتى سيرينا الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، والتي عادة ما تشعر بتوتر شديد حين تخوض شقيقتها فينوس أي مباراة، بدت مرتاحة وقالت أمس السبت "إنها رائعة للغاية. إنها فتاة رائعة. أحب أباها. إنها أسرة رائعة للغاية".

وأضافت: "إنها لحظة رائعة بالنسبة لها وللبطولة وأيضا لفينوس. (جوف) تذكرني بفينوس (وقت أن كانت في عمرها). أعتقد أنني قد أشاهد المباراة رغم شعوري بالتوتر عندما تلعب فينوس".

كما يشعر روجر فيدرر هو الآخر بالحماس. وتتولى شركة إدارة أعمال أسسها اللاعب السويسري أيضا رعاية جوف.

وقال "أشعر بالسعادة من أجلها. شاهدت آخر مباراتين حين تأهلت. كان الجميع يترقبون القرعة. أعتقد أن مواجهة فينوس سيكون أمرا رائعا".

وواصل "إنها قصة رائعة. كوكو فتاة رائعة وتعمل بجد. ينتظرها مستقبل رائع".

ويدرب جوف، التي فازت بلقب فرنسا المفتوحة للناشئات وعمرها 14 عاما، والدها كوري الذي كان يمارس كرة السلة بينما كانت والدتها كاندي لاعبة جمباز.

وقالت جوف هذا الأسبوع: "أشعر أنني محظوظة. لم يفرض والداي أي قيود على أهدافي ودفعاني لكي أبذل قصارى جهدي".

وربما تشعر فينوس بفارق السن الكبير الذي يبلغ 24 عاما لكن جوف لا تشعر أن فينوس كبيرة في السن.

وقالت "لا أعتقد أن فينوس متقدمة في العمر لأنها لا تزال تقاتل في الملعب حتى الآن".

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