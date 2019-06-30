الغيني محمد ياتارا: سعيد بلقب أفضل لاعب بمباراة بوروندي

أعرب محمد ياتارا لاعب منتخب غينيا الأول لكرة القدم عن سعادته بحصوله على لقب أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده ضد بوروندي في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا (مصر 2019)، مشيرا إلى أن الجائزة نتيجة للعمل الجماعي للاعبين.

وسجل محمد ياتارا هدفين لصالح المنتخب الغيني ليقوده للفوز منتخب بوروندي بنتيجة (2 - 0) في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب السلام بالقاهرة، لترفع غينيا رصيدها إلى 4 نقاط وتحتل المركز الثالث في المجموعة التي تضم نيجيريا ومدغشقر، وتقترب بشدة من التأهل لدور الـ16 من البطولة ضمن أحسن 4 فرق تحتل المركز الثالث.

وأكد ياتارا - في تصريح اليوم الأحد - أنه يأمل أن تساعد النتائج الأخرى بالمجموعات منتخب بلاده على التأهل لدور الـ16 بالبطولة لتستكمل غينيا مشوارها نحو الأدوار الأخري في "الكان".

