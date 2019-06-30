الباز يدعو المحامين المصريين لمقاضاة "السفيه" أردوغان دوليًا

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، المحامين والحقوقيين المصريين إلى تحرك قانوني دولي تجاه تجاوزات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن مصر تتعامل بدبلوماسية في هذا الملف، مشيرًا إلى أن التجاهل المصري الرسمي لأفعال أردوغان كاد أن يصيبه بحالة من الجنون، مؤكدًا أن هذا التجاهل المصري، يعني وكأن مصر تقول لأردوغان: "بس ياض".

وأوضح أن المحامين المصريين يجب أن يقاضوا اهذا السفيه الذي يكرر الإساءة لمصر، وكأنه يستمد شرعيته الدولية من التجاوز في حق مصر.