من أزمة الاستاد إلى زيارة الأضرحة.. سما المصري تتعمد إثارة الجدل

تتعمد دائمًا إثارة الجدل بمواقفها الغريبة الخارجة عن المألوف، إذ تخرج علينا كل يوم بموقف مختلف لتصبح "تريند" على موقعي "فيس بوك" و"تويتر"، إلا أن هذه المرة أثارت الجدل من داخل الاستاد المقام فيه مباراة مصر وأوغندا، عبر ارتدائها ملابس عارية غير معتاد الذهاب بها إلى الاستاد.



وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" مواقف سما المصري المثيرة للجدل.





ترشحها في مجلس الشعب

في ٢٠١٤، فجّرت سما المصري مفاجأة حين أعلنت عزمها الترشّح للفوز بمقعدٍ في الانتخابات البرلمانيّة عن ذات الدائرة التي ينتمي إليها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي.



وقالت سما في لقاءاتٍ تلفزيونيّة، إنّها ترغب من خلال ترشّحها، في حماية أهلها وأقاربها من سيطرة الإخوان، إلّا أنّ المحكمة الإداريّة العليا قامت باستبعادها على أساس عدم تحلّيها بالصفات الحميدة اللازمة في الفرد عموما وفي عضو مجلس النوّاب بصفةٍ خاصة.



قناة فلول

في مطلع ٢٠١٤، أعلنت سما المصري اطلاق قناة "فلول"، وقالت إنّ سياستها ستعمل على دعم خارطة الطريق والتصدّي للجماعات الإرهابيّة.



وأكّدت على كون القناة مموّلة من قِبل مجموعةٍ من رجال الأعمال المصريّين.



"زيارة الضريح"

واجهت سما المصري انتقادات بعدما قامت بزيارة ضريح الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر في ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، إذ تشاجرت مع أحد الموجودين، والتفّ حولها العديد من الأشخاص لالتقاط الصور.



وتعجّبت "المصري" من موقف الرافضين لزيارتها، مؤكّدةً على كون الأمر لم يكن مدبّرا، وشدّدت في حوارٍ صحفي، على حبّها الشديد لعبد الناصر والسادات.





