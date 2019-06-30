محمد صلاح يسجل الهدف الأول لمصر أمام أوغندا

أحرز محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى، المحترف بنادى ليفربول الإنجليزى، الهدف الأول لمنتخبنا أمام أوغندا في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.



وكان خافيير أجيري، المدير الفنى لمنتخب مصر أجرى أول تغيير اضطراري بنزول مروان محسن بدلًا من أحمد حسن كوكا الذي تعرض للإصابة.