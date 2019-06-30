تعرف على مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية ببنى سويف

وافق مجلس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور منصور حسن، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس، على الكتاب الوارد من المجلس الأعلى للجامعات بشأن إطلاق مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية.



وأشار "منصور" فى تصريحات صحفية إلى أن المسابقة ستستمر حتى الإعلان عن انتخابات الاتحادات الطلابية القادمة شاملة الإجازة الصيفية، ومهرجان استقبال الطلاب للعام 2019 – 2020.



وأوضح رئيس جامعة بنى سويف أنه سيتم التقييم بناء على عدة بنود وهي تنوع الأنشطة الطلابية وتمثيلها للقطاعات المختلفة، وكثافة اشتراك الطلاب في الأنشطة وكل نشاط منفرد، والاستمرارية خلال العام والمساحة الزمنية لتلك الأنشطة، ونسبة ما تم تحقيقه من خطة الأنشطة المعدة مسبقا وعلاقته بالموارد المنصرفة، وقدرة اتحاد الطلاب وإدارة الجامعة على تدبير موارد ودعم النشاط، والاشتراك في الأنشطة القمية والمركزية في المجالات المختلفة، والتعاون مع الجامعات والمعاهد الأخرى في تنفيذ أنشطة مشتركة، ومشروعات خدمة المجتمع والبيئة، والمبادرات الطلابية وريادة الأعمال وإعداد القادة، والمشاركات الدولية وتمثيل مصر في الخارج، والأنشطة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، والتميز في الأنشطة الابتكارية والاختراع.