الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads
adsads

محافظات

تعرف على مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية ببنى سويف

الأحد 30/يونيو/2019 - 09:31 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
طباعة
وافق مجلس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور منصور حسن، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس، على الكتاب الوارد من المجلس الأعلى للجامعات بشأن إطلاق مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية.

وأشار "منصور" فى تصريحات صحفية إلى أن المسابقة ستستمر حتى الإعلان عن انتخابات الاتحادات الطلابية القادمة شاملة الإجازة الصيفية، ومهرجان استقبال الطلاب للعام 2019 – 2020.

وأوضح رئيس جامعة بنى سويف أنه سيتم التقييم بناء على عدة بنود وهي تنوع الأنشطة الطلابية وتمثيلها للقطاعات المختلفة، وكثافة اشتراك الطلاب في الأنشطة وكل نشاط منفرد، والاستمرارية خلال العام والمساحة الزمنية لتلك الأنشطة، ونسبة ما تم تحقيقه من خطة الأنشطة المعدة مسبقا وعلاقته بالموارد المنصرفة، وقدرة اتحاد الطلاب وإدارة الجامعة على تدبير موارد ودعم النشاط، والاشتراك في الأنشطة القمية والمركزية في المجالات المختلفة، والتعاون مع الجامعات والمعاهد الأخرى في تنفيذ أنشطة مشتركة، ومشروعات خدمة المجتمع والبيئة، والمبادرات الطلابية وريادة الأعمال وإعداد القادة، والمشاركات الدولية وتمثيل مصر في الخارج، والأنشطة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، والتميز في الأنشطة الابتكارية والاختراع.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تحريات ذبح فتاة العمرانية: مارست الرذيلة مع طالب ورفضت صديقه

منذ يوم

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام أوغندا

منذ أقل من ساعتين

أول رد للجيش الوطني على تهديدات تركيا بالتدخل في ليبيا

ads

الصور

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

مدغشقر تهزم نيجيريا وتتأهل لدور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

"كاف": مصر نجحت في خوض تحدي "أمم إفريقيا" خلال 4 أشهر فقط

ستوديو

سما المصري تكشف حقيقة طردها من استاد القاهرة (فيديو)

مجموعة مصر.. الكونغو تتقدم على زيمبابوي بهدف

عماد الدين حسين: الجماعات الإسلامية أول من كشف تنظيم الإخوان (فيديو)

عبدالقادر شهيب يكشف سيناريوهات الإخوان لمواجهة 30 يونيو (فيديو)

ads

رياضة

الغيني محمد ياتارا: سعيد بلقب أفضل لاعب بمباراة بوروندي

محمد صلاح يسجل الهدف الأول لمصر أمام أوغندا

أجيري يجري أول تغيير اضطراري أمام أوغندا

مدرب نيجيريا: منتخب مدغشقر استحق الفوز بالمباراة

منوعات

أبوظبي على موعد مع أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة بالعالم

إعادة طرح آخر أجزاء "أفنجرز" في صالات السينما مع "مشهد محذوف"

مناشدة رسمية لكيم كارداشيان بشأن خط ملابس

خبير يزعم أنه عثر على اكتشاف مثير من الرحلة الماليزية المنكوبة

إسلام سياسي

3 شهادات على وقائع خلع الإخوان من قلعة الجماعة بحوش عيسى

تصاعد حدة التوتر بين ليبيا وتركيا بعد احتجاز الجيش الليبي 6 أتراك

مقتل عدد من قيادات تنظيم القاعدة جراء قصف شنه التحالف الدولي شمال سوريا

في ذكري الثلاثين من يونيو.. كواليس القضاء على أقوى قلعة للإرهابية بالوجه البحري

مقالات الرأي
عمرو خالد
المدد إلهى.. كلمة السر
ماجد حبته
عملاء.. مومياوات.. ومخابيل
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
المزيد
ads

الثقافة

"مكاسب ثورة 30 يونيو" محاضرة بثقافة كفر الشيخ

افتتاح معرض الكتاب بقصر ثقافة المنصورة

"ثورة 30 يونيو" على مائدة محاضرات ثقافة الشرقية

محاضرات وورش فنية متنوعة بثقافة دمياط (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك