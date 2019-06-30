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أجيري يجري أول تغيير اضطراري أمام أوغندا
الأحد 30/يونيو/2019 - 09:29 م
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أجرى خافيير أجيري، أول تغيير اضطراري بنزول مروان محسن بدلًا من أحمد حسن كوكا الذي تعرض للإصابة في مباراة منتخب مصر أمام أوغندا.
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