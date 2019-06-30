"تياترو موليير".. أعمال الكاتب العالمي على خشبة "الفنون المسرحية"

شهدت خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، مساء اليوم الأحد، عرض مشروع تخرج السنة الرابعة للتمثيل والإخراج والذي حمل عنوان "تياترو موليير".

وتناول العرض خليطا من عدة مسرحيات مختلفة تأليف الكاتب العالمي موليير وبينها "البخيل ومريض الوهم والمتحذلقات وطبيب رغم أنفه وارتجاله فرساي".

"تياترو موليير" بطولة أحمد عزت ونهال الرملي ورفاه الخطيب ايهاب ناصر ومحمد طلبة ومحمد زكي وريهام سالم ومحمد اليماني وعبد الرحمن السبكي وميشو الدلنجاوي وهناء فاروق وطارق الشاذلي.

والعرض من إعداد محمد علي إبراهيم وأشعار إبراهيم عبد الفتاح استعراضات ريهام أبو سريع وموسيقي وألحان مصطفي داغر وسعد محمد سعد ووائل طه والعرض تحت اشراف د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية.

وحرص على حضور العرض المخرج ماندو العدل والمخرج كريم الشناوي والمخرجة منال الصيفي وعدد كبير من النقاد والصحفيين، وسط إشادات بمشروع التخرج بعد نجاح الممثلين في انتزاع الضحكات من الحضور.