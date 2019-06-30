مدرب نيجيريا: منتخب مدغشقر استحق الفوز بالمباراة

قال جيرنوت روهر المدير الفني للمنتخب النيجيري الأول لكرة القدم إن منتخب مدغشقر كان الأفضل خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، واستحق الفوز بالمباراة.

وتأهل منتخب مدغشقر إلى دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019)، بعد الفوز على المنتخب النيجيري بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية بالبطولة القارية، وذلك بتصدر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.

وأضاف روهر - في المؤتمر الصحفي عقب المباراة - "أردت أن أمنح الفرصة لجميع اللاعبين.. علينا أن نعمل بجد في المباريات القادمة وأعتقد أن اللاعبين على دراية بأهمية ذلك، ومن الطبيعي إجراء تعديلات في التشكيلة، فنحن متهألون للدور التالي قبل المباراة، ولم يهمني الفوز بقدر تأهيل هؤلاء اللاعبين".

وتابع مدرب نيجيريا قائلا: "منتخب مدغشقر يمتلك دفاعا منظما ولم يكن لدينا القدرة علي اختراقه، هو فريق رائع والهزيمة ليست نهاية العالم.. لعبنا بالنار أمام مدغشقر فقد سمحنا لهم بالتمرير والاستحواذ إلى جانب بعض الغيابات التي تسببت في الهزيمة".

واختتم روهر تصريحاته بقوله: "كان يجب علينا الدفع بلاعبين جدد اليوم وحارس المرمى البديل والاطمئنان على جاهزية صامويل كالو بعد أزمته الصحية، لم أغير 11 لاعبا بل غيرت نصف الفريق فقط وكأن أمرا جيدا أن أرى هؤلاء اللاعبين في المباراة".

