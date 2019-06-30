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عالم

قوات الأمن الليبية تلقي القبض على تركيين اثنين شرق البلاد

الأحد 30/يونيو/2019 - 09:22 م
جريدة الدستور
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أعلنت مديرية أمن أجدابيا شرقي ليبيا ضبط شخصين يحملان الجنسية التركية.
وطالبت مديرية أمن أجدابيا من المواطنين، في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد، بالتبليغ عن أي شخص يحمل الجنسية التركية أو شركة تركية تعمل في مدينة أجدابيا..حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد.
وأصدر مدير أمن أجدابيا العميد، الصادق اللواطي، تعليمات إلى جميع الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية بإغلاق المحال التجارية التي يديرها أتراك، وضبطهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.
وفي سياق آخر، حظرت سلطات شرق ليبيا، استيراد جميع المنتجات والبضائع التركية، وأمرت بوقف التعامل مع الشركات والمؤسسات التركية، ردا على تدخلها في معركة تحرير طرابلس لصالح دعم الميليشيات المسلحة وقوى الإرهاب.
جاء ذلك في بيان وجهه ديوان المحاسبة التابع للحكومة المؤقتة، إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات والمصارف العامة، حسبما أفادت قناة "العربية الإخبارية" اليوم.
وأمر ديوان المحاسبة، بعدم التعامل مع الشركات والمؤسسات التركية وحظر الاستيراد منها بجميع أشكاله وأنواعه، ووقف دخول وارداتها عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ووقف أية أوامر صرف أو اعتمادات مستندية أو تحويلات بجميع أشكالها قد تصدر لهذه الشركات أو وكلائها داخل الدولة الليبية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وطالب الديوان، المصارف العامة التي تحتفظ بحسابات لهذه الشركا، بضرورة فرض رقابة حازمة عليها ووقفها كلما استدعى الأمر ذلك، واعتبر أن مخالفة هذه الأوامر، تعد بمثابة خيانة للوطن.

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