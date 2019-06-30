الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads
adsads

مصر

"سقطة المنحط".. شاهد اضطراب الأجير محمد ناصر بعد تجاوزه في حق أردوغان بالخطأ

الأحد 30/يونيو/2019 - 09:19 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
طباعة

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، فيديو  يُظهر اضطراب الأجير الإخواني محمد ناصر، بعدما أخطأ في حق أردوغان سهوًا أثناء محاولة تحسين صورته بعد التجاهل الذي تعرض له من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قمة العشرين.

ويظهر الفيديو المذيع محمد ناصر، وهو يتحدث عن فعاليات قمة العشرين قائلًا: "صحف القاهرة حاولت أن تغيظ أردوغان، فخرجت بمانشيت، الرئيس الأمريكي يتجاهل أردوغان في قمة العشرين"، وعقب قائلًا: "يعني الصحف المصرية حاولت أن تقول إن دونالد ترامب رحب بالرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعندما  حاول أروغان إلقاء التحية على ترامب، فرد الرئيس الأمريكي وقال له بس ياض".

وتابع "الباز": "هذا الحقير الأجير الذي أصبح جديرًا بالاحتقار لوصوله إلى أقل مرحلة من الانحطاط، أصيب بحالة اضطراب لحظي بعدما تجاوز في حق أردوغان على الهواء، لأنه في الأساس أجير يُدفع له من أجل أن يهاجم مصر ورئيسها ومؤسساته، فلا يمكن أن يقوم بعكس ذلك، حتى لو كان عن طريق الخطأ".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

منذ حوالي 4 ساعات

"كاف": مصر نجحت في خوض تحدي "أمم إفريقيا" خلال 4 أشهر فقط

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام أوغندا

منذ يوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 باسم الطالب ورقم الجلوس

ads

الصور

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

مدغشقر تهزم نيجيريا وتتأهل لدور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

"كاف": مصر نجحت في خوض تحدي "أمم إفريقيا" خلال 4 أشهر فقط

ستوديو

سما المصري تكشف حقيقة طردها من استاد القاهرة (فيديو)

مجموعة مصر.. الكونغو تتقدم على زيمبابوي بهدف

عماد الدين حسين: الجماعات الإسلامية أول من كشف تنظيم الإخوان (فيديو)

عبدالقادر شهيب يكشف سيناريوهات الإخوان لمواجهة 30 يونيو (فيديو)

ads

رياضة

"المحمدى" يسجل الهدف الثانى لمنتخب مصر أمام أوغندا

الغيني محمد ياتارا: سعيد بلقب أفضل لاعب بمباراة بوروندي

محمد صلاح يسجل الهدف الأول لمصر أمام أوغندا

أجيري يجري أول تغيير اضطراري أمام أوغندا

منوعات

أبوظبي على موعد مع أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة بالعالم

إعادة طرح آخر أجزاء "أفنجرز" في صالات السينما مع "مشهد محذوف"

مناشدة رسمية لكيم كارداشيان بشأن خط ملابس

خبير يزعم أنه عثر على اكتشاف مثير من الرحلة الماليزية المنكوبة

إسلام سياسي

3 شهادات على وقائع خلع الإخوان من قلعة الجماعة بحوش عيسى

تصاعد حدة التوتر بين ليبيا وتركيا بعد احتجاز الجيش الليبي 6 أتراك

مقتل عدد من قيادات تنظيم القاعدة جراء قصف شنه التحالف الدولي شمال سوريا

في ذكري الثلاثين من يونيو.. كواليس القضاء على أقوى قلعة للإرهابية بالوجه البحري

مقالات الرأي
عمرو خالد
المدد إلهى.. كلمة السر
ماجد حبته
عملاء.. مومياوات.. ومخابيل
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
المزيد
ads

الثقافة

"مكاسب ثورة 30 يونيو" محاضرة بثقافة كفر الشيخ

افتتاح معرض الكتاب بقصر ثقافة المنصورة

"ثورة 30 يونيو" على مائدة محاضرات ثقافة الشرقية

محاضرات وورش فنية متنوعة بثقافة دمياط (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك