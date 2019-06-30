"سقطة المنحط".. شاهد اضطراب الأجير محمد ناصر بعد تجاوزه في حق أردوغان بالخطأ

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، فيديو يُظهر اضطراب الأجير الإخواني محمد ناصر، بعدما أخطأ في حق أردوغان سهوًا أثناء محاولة تحسين صورته بعد التجاهل الذي تعرض له من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قمة العشرين.

ويظهر الفيديو المذيع محمد ناصر، وهو يتحدث عن فعاليات قمة العشرين قائلًا: "صحف القاهرة حاولت أن تغيظ أردوغان، فخرجت بمانشيت، الرئيس الأمريكي يتجاهل أردوغان في قمة العشرين"، وعقب قائلًا: "يعني الصحف المصرية حاولت أن تقول إن دونالد ترامب رحب بالرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعندما حاول أروغان إلقاء التحية على ترامب، فرد الرئيس الأمريكي وقال له بس ياض".

وتابع "الباز": "هذا الحقير الأجير الذي أصبح جديرًا بالاحتقار لوصوله إلى أقل مرحلة من الانحطاط، أصيب بحالة اضطراب لحظي بعدما تجاوز في حق أردوغان على الهواء، لأنه في الأساس أجير يُدفع له من أجل أن يهاجم مصر ورئيسها ومؤسساته، فلا يمكن أن يقوم بعكس ذلك، حتى لو كان عن طريق الخطأ".