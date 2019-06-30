مدرب مدغشقر: نشعر بالفخر والسعادة لتصدر المجموعة الثانية

توجه نيكولا ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر بالشكر للاعبي فريقه على الأداء المشرف الذي قدموه اليوم الأحد أمام منتخب نيجيريا، وتحقيق الانتصار الذي منحهم صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط والتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019).

وكان منتخب مدغشقر فاز على نظيره النيجيري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية بالبطولة القارية.

وقال ديبوي - في المؤتمر الصحفي عقب المباراة - "أشكر نيجيريا على الأداء الرائع والمباراة المثيرة.. شرف لنا أن نربح هذا اللقاء، استطعنا أن نحقق فوزا مهما على منتخب نيجيريا".. مضيفا "عندما رأينا قرعة البطولة كنا حذرين تجاه نيجيريا لأنها المنتخب الأقوى في المجموعة.. واليوم نشعر بالفخر والسعادة البالغة لهزيمتهم".

وتابع قائلا "منتخب مدغشقر كان أكثر تركيزا وفاعلية وحاليا أواجه مشكلة بسبب إجهاد اللاعبين بسبب الاعتماد عليهم في الثلاث مباريات.. وحاليا المنتخب يحتاج إلى فترة كافية للراحة".