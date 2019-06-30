مدرب بوروندي: البطاقة الحمراء المبكرة أثرت على اللاعبين

أعرب أوليفييه نيونجيكو المدير الفني لمنتخب بوروندي، عن حزنه لخسارة منتخبه بهدفين نظيفين أمام المنتخب الغيني في لقاء الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019).

وودع منتخب بوروندي منافسات النسخة الحالية في مشاركته الأولى بكأس أمم إفريقيا بدون تحقيق أي انتصار بعد هزيمته من منتخبي نيجيريا ومدغشقر بهدف نظيف، وخسارته اليوم من غينيا بهدفين دون رد على استاد السلام.

وقال أوليفييه - خلال الموتمر الصحفي عقب المباراة - "إن البطاقة الحمراء التي حصل عليها كريستوف ندوواروجيرا مبكرا أثارت غضبنا وأحبطت من عزيمتنا".. مضيفا "أنه كان هناك الكثير من البطاقات الصفراء، ولكن هذا لم يمنعنا من تكملة المباراة".

وتابع نيونجيكو قائلا "لقد تعلمنا الكثير من هذه التجربة الأولى في الكان، ولدينا الكثير لنتعلمه وسنحاول عدم تكرار أخطائنا".. مشيرا إلى أنه كان هناك عدة تبديلات في المباريات وهذا بناء على طلب اللاعبين".