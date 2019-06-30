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محافظات

محافظ بني سويف: بحث 96% من الشكاوى المقدمة عن طريق البوابة الحكومية

الأحد 30/يونيو/2019 - 09:16 م
جريدة الدستور
أ ش أ
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أكد محافظ بني سويف، أن بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة (التابعة لمجلس الوزراء) استقبلت 1431 شكوى وطلب لمواطنين من المحافظة، وتم الرد على 1372 شكوى من قبل إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بنسبة 96%، وبزيادة 1% عن معدل الإنجاز المخطط (95%)، بمتوسط رد على الشكوى يصل إلى 45 يوما.

وقال المحافظ - في بيان اليوم الأحد - إن المطالب والشكاوى توزعت بواقع 1395 شكوى للمواطنين، و22 شكوى لجهات حكومية، و5 شكاوي لذوي الاحتياجات الخاصة، و2 لمستثمرين، و3 لشركات، و2 لمجتمع مدني، و2 لمقيمين.

وأكد أن المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة في ملف خدمة المواطنين والاستجابة لمشاكلهم وتوفير الحلول المناسبة لشكواهم، حيث تم توحيد مصدر استقبال شكاوى المواطنين والرد عليها من خلال منظومة بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لتختص الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالديوان العام بالتواصل مع البوابة الموحدة في هذا الشأن.

وأشار المحافظ إلى أن استقبال شكاوى ومطالب المواطنين تتم من خلال قنوات ووسائل متنوعة أتاحتها المحافظة منها خدمة "الـواتس آب" على رقم (01018460099)، البوابة الألكترونية للمحافظة، حيث يقوم المواطن بالدخول إلى موقع البوابة لتظهر الصفحة الرئيسية وبها نموذج تقديم الشكوى يقوم بالتسجيل فيه عبر خطوات سهلة وبسيطة.

وتابع أن من ضمن وسائل استقبال الشكاوى الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الإجتماعي (face book)، بالإضافة إلى الخط الساخن (114) بديوان عام المحافظة، إلى جانب المشكلات التي يتم استقبالها عن طريق الإدارة العامة لخدمة المواطنين وإدارة الأزمات، والشكاوى والمطالب التي يتلقاها المحافظ أثناء جولاته، وعلى تليفونه الشخصي وحسابه على تطبيق (واتس آب).

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