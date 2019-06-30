كيف يتصرف أصحاب هذه الأبراج عند الشعور بالملل؟

الملل والروتين، مشكلة تواجه كثير من الأشخاص، فالبعض يتجاوزها والآخر يقع فريستها ويصيبه الشعور بالإحباط والكآبة، لكن تصرفات الأشخاص عن الشعور بالملل تختلف حسب طبيعة أبراجهم:



برج الحمل

يبحث مولود برج الحمل عند شعوره بالملل، عن شخص ليتشاجر مع؛ إذ يعتبر الشِّجار بالنسبة له هواية ويمكّنه من إخراج طاقاته المكبوتة. وبالرغم من أنه يعيش حياة مستقرة إلا أن برج الحمل دائمًا ينتابه الشعور بالملل والروتين. ولهذا فإذا وجدت شخصًا من مواليد هذا البرج يخبرك بأنه يشعر بالملل، فمن الأفضل أن تبتعد عنه وتتركه يبحث عن ضحية أخرى.



برج الثور

عندما يشعر مولود الثور بالملل، تراه يقضي يومه في التنظيف، فالثور لا يحب التجديد أو التغيير كما أنه يحب المكوث فى المنزل عوضًا عن الخروج والترفيه. لذا، فالمنزل بالنسبة للثور يعتبر مملكته الخاصة، يقضي معظم أوقاته فيه ويحرص على ترتيبه وتنظيفه كلما سنحت له الفرصة، لا سيما عندما يشعر بالملل.



برج الجوزاء

مولود الجوزاء، يعشق التغيير والتجدّد، لذا تراه دائمًا يشكو من الملل والروتين، فهو يحب الخروج عن المألوف. وحين يشعر بالملل تراه يخرج للتَّنزُّه ويبحث عن شخص يخرج معه بمجرد شعوره بالملل، وإن لم يجد ذلك الشخص فلن يتردّد في الخروج لوحده.





برج السرطان

مولود السرطان بطبعه رومانسي، فأول شىء يفكر فيه السرطان عند شعوره بالملل هو الاتصال بأحد من الأصدقاء المقربين ليتحدث معه بالساعات كي يضيع الوقت،. أما إذا كان مرتبطًا، تراه يخصّص كل وقته لشريكه.





برج الأسد

يتميّز مولود برج الأسد، بحس الدعابة. فهو نادرًا ما يشعر بالملل، وإن شعر به سرعان ما يُبادر الى تخطيه، وذلك من خلال مشاهدة فيلمًا سينمائيًا أو ممارسة الرياضة وأحيانًا أخرى بالتقاط الصور الخاصه به ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.





برج العذراء

يتمتّع برج العذراء، بشخصيته الهادئة والرصينة. فهو يعشق المطالعة أو سماع مجموعة أغانٍ لمطربه المفضل. لذا، عند شعوره بالملل يلحأ الى عمل شىء من الأشياء التى يحبها؛ لأنها تُحسِّن له مزاجه وتخرجه من حالة الملل التى يعيشها.





برج الميزان

لا شيء أفضل من التسوّق بالنسبة لمولود برج الميزان، خصوصًا عند شعوره بالملل؛ إذ لا يخرجه فقط من حالة الملل التى يعيشها، بل يعمل أيضًا على تحسين مزاجه ويساعده فى الحصول على إطلالة متألقة لطالما حرص على الظهور بها.



برج العقرب

بالرغم، من أن مولود برج العقرب يحرص دومًا على رشاقته، إلا أن عند شعوره بالملل، فإن أول شيء يخطر على باله هو الطعام. لذا، يلجأ الى تناول الطعام بشراهة في المنزل أو ارتياد أحد المطاعم المفضّلة والمميزة التي يحبها.



برج القوس

مولود برج القوس، يكره التقيّد والروتين. وهو من الشخصيات التي تعشق التمرّد والانطلاق. وعادةً ما يحرص القوس على اغتنام أى فرصة للسفر والهرب بعيدًا عن ضغوطات الحياة اليومية. لذا، عند شعوره بالملل، فإن أول شىء يخطر على باله تحضير حقيبة السفر والانطلاق دون تردد.





برج الجدي

يتميّز مولود الجدي بشخصية عقلانية وعملية في الوقت ذاته. وعادة ما يحاول الجدي استغلال أوقات فراغه أو عند شعوره بالملل هو العثور على شيء مهم يفعله أو المكوث في المنزل وتصفُّح الفيسبوك والإنترنت للاطلاع على كل ما هو جديد.





برج الدلو

مولود الدلو، من الشخصيات الهادئة والطفولية، تحب أن تعيش الحياة ببساطة ودون تعقيدات، وهو ما يجعله عندما يشعر بالملل قضاء الوقت مع أصدقائه، أو مشاهدة الأفلام السينمائية، خصوصًا الكرتونية أو ممارسة إحدى الألعاب المسلية كالبلاي ستايشن وغيرها من الألعاب المسلية.



برج الحوت

مولود برج الحوت، يعشق النوم ودائمًا يشكو من التعب والإرهاق. لذا، يستغل برج الحوت أوقات فراغه فى محاولة الحصول على قسط من الراحة، فتجده يقبل على النوم فورًا دون تردد. لذا، نادرًا ما يشكو مولود برج الحوت من الملل أو الروتين.