غدًا.. شكري يلتقي نظيره المغربي

يلتقي سامح شكري وزير الخارجية، غدًا الإثنين، بوزير الشئون الداخلية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة.



ومن المتوقع أن يتناول اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، في إطار الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.



وكان شكري عاد إلى القاهرة بعد مشاركته، إلى جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، حيث التقى شكري عدد من نظرائه، على رأسهم وزيري خارجية فرنسا واليابان.



وفيما يتعلق بالرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، فقد وضعت مصر عدد من الأولويات على رأسها التكامل الاقتصادي والحفاظ على الأمن والسلم الإفريقي والدفع بالتعاون بين دول القارة والعالم، فضلًا عن الاهتمام بالبنية التحتية.